Ad Ancona 16 nuovi finanzieri per maggiore vigilanza provincia

Per tutta la durata della stagione estiva, la provincia di Ancona potrà contare su un potenziamento significativo dei servizi di vigilanza, grazie all'assegnazione di ben 16 nuovi finanzieri. L'iniziativa si inserisce nell'ambito di un piano straordinario di controlli predisposto dal Comando Generale della Guardia di Finanza, volto a garantire una maggiore tutela della collettività e a fronteggiare le esigenze operative connesse alla maggiore affluenza turistica.

Lo rende noto un comunicato delle Fiamme Gialle.

I nuovi militari, formati presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti di L'Aquila, uno dei più avanzati Istituti di formazione del Corpo, saranno impiegati in attività cruciali per il presidio del territorio dorico. Tra queste, il controllo economico, il contrasto ai traffici illeciti sulle principali linee di comunicazione e la prevenzione e repressione del consumo di sostanze stupefacenti.

Il Comando Provinciale di Ancona, in Lungomare Vanvitelli, ha duneur ulteriormente intensificato la propria azione di contrasto agli illeciti economico-finanziari, ponendosi come punto di riferimento per le imprese e i cittadini onesti della provincia. Uno sforzo che rappresenta una continuità con le analoghe iniziative adottate negli anni, con l'obiettivo di valorizzare la missione istituzionale del Corpo.

I Reparti della Guardia di Finanza opereranno in stretto coordinamento con le Autorità di Pubblica Sicurezza e in piena sinergia con la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, rafforzando così la collaborazione interforze e garantendo un'estate sicura per residenti e turisti. Il Comando Provinciale di Ancona rimane impegnato a tutelare il tessuto economico locale e a sostenere lo sviluppo sano e legale del territorio, confermando il proprio ruolo fondamentale nella salvaguardia della legalità e della sicurezza pubblica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA