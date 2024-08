Ondate di calore, 3 giorni con temperature percepite fino a 38°

Allarme caldo, dal comune i suggerimenti sui comportamenti per attenuare gli effetti e il numero utile per avere informazion e servizi disponibili.

Proseguono infatti le ondate di calore in questi giorni, con un ulteriore innalzamento delle temperature per la giornata di oggi, domani 14 e giovedì 15 agosto, con temperature percepite fino ai 38 gradi.

Il Comune di Ancona dispone di un sistema di allarme nei casi di previsione delle ondate di calore che, quando raggiungono i livelli più alti e si protraggono per più giorni di seguito, possono produrre condizioni di rischio elevato per i soggetti fragili e richiedono una serie di precauzioni ed avvertenze.

È disponibile il centralino della Residenza Comunale per anziani "Benincasa" per informazioni alla cittadinanza sui servizi disponibili e sulle cautele da adottare in caso di ondate di calore: il numero è 071 54488 ed è contattabile sette giorni su sette, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17:30.

Il decalogo da osservare durante le ondate di calore: evitare di uscire nelle ore più calde; proteggersi in casa e sui luoghi di lavoro; bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno; seguire sempre una corretta alimentazione; fare attenzione alla corretta conservazione degli alimenti; vestirsi con indumenti di fibre naturali che favoriscano la traspirazione; proteggersi dal caldo in viaggio; praticare esercizio fisico nelle ore più fresche della giornata; offrire assistenza a persone a maggior rischio e ricordarsi sempre di proteggere anche gli animali domestici Comune di Ancona Unità Operativa Anziani ai seguenti contatti: 071 2222177 e uoanziani@comune.ancona.it



