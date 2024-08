Interporto, in netta crescita il numero dei treni merci

Cresce il numero dei treni merci, saranno 300 alla fine del 2024, transitati nel terminal ferroviario dell'Interporto Marche grazie all'attività di gestione del piazzale intermodale della Dpa Logistica, la società consortile anconetana.

L'11 agosto del 2018 la firma della partnership tra la società marchigiana di logistica e la Regione Marche per la gestione del terminal ferroviario della struttura intermodale jesina. Ad oggi si movimentano circa 300 treni l'anno contro i 70 dell'epoca. Un bilancio molto positivo destinato a crescere anche con la futura operatività di Amazon Nel momento dell'operazione, infatti, un 'rent to buy' della durata di sei anni più sei, con opzione di acquisto per 4,5 milioni di euro poi effettivamente avvenuta, i treni movimentati dall'Interporto erano circa 70 l'anno: oltre quattro volte in meno.

Un vero e proprio balzo in avanti - spiega una nota di Dpa Logistica - che, sei anni dopo, rappresenta un bilancio estremamente positivo e, soprattutto, un punto fermo per delineare le possibilità reali di crescita dell'infrastruttura, destinata ad un ulteriore esponenziale sviluppo con l'arrivo del contiguo hub Amazon, ormai quasi ultimato, e l'orientamento diffuso verso metodi di trasporto merci sempre più intermodali.

Così come era negli auspici dell'accordo siglato, appunto, nell'agosto 2018: un contratto che prevedeva la cessione del piazzale di 100mila metri quadrati alla Dpa, guidata da Claudio Fammilume, Guido Giambuzzi e Paolo Magli, con l'obiettivo che di farne uno snodo per container e stoccaggio merci (cereali e siderurgici) tra Nord Europa e Sud Italia, garantendo la movimentazione anche su rotaia. Tanto più che Rfi ha scelto il Terminal intermodale come deposito materiali per la manutenzione ferroviaria, per il centro Italia ed adriatica, stipulando apposito contratto con Dpa.

Ad oggi, grazie all'attività della Dpa Logistica, il piazzale intermodale ha potuto lavorare al servizio dell'intera regione e di tutti gli operatori che in questa zona hanno investito. E ora si guarda al futuro: per agevolare sempre più il passaggio dei trasporti da gomma a rotaia, Dpa sta potenziando le attrezzature e le macchine dedicate al carico e scarico dai treni, così da essere sempre più di aiuto alle aziende del territorio regionale e nazionale.



