Incendio in un cantiere navale, bruciato yacht in riparazione

Un incendio è divampato oggi pomeriggio in un cantiere navale di Civitanova Marche (Macerata) dove era custodito uno yacht in riparazione, sul lungomare Piermanni.

Le fiamme si sono propagate poco dopo le 17, arrivando all'imbarcazione, agli attrezzi e al deposito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre, partite dai comandi di Civitanova, Macerate e Fermo.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Non sono stati segnalati feriti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA