Fragili, giovani e anziani a confronto nella fiction di Canale 5

Debutterà in prima serata il prossimo 16 agosto su Canale 5 'Fragili', la serie tv in due puntate girata sulla riviera del Conero tra Numana e Sirolo.

Incentrata sull'integrazione tra anziani e giovani, la fiction prodotta dalla Sunshine e diretta da Raffaele Mertes vanta un cast di cui fanno parte, tra gli altri, Barbara Bouchet, Corinne Clery, Massimo Dapporto, Maurizio Mattioli, Barbara Alberti e, per la prima volta sul set, Filippo Bordignon, atleta e ballerino affetto da sindrome di down.

A fornire sostegno organizzativo alle riprese è stata Marche Film Commission, l'ente della Regione Marche che si occupa del settore audiovisivo regionale in tutti i comparti della filiera e promuove le Marche come luogo di produzione cinematografica e come destinazione turistica. La trama si ispira a una vicenda realmente accaduta: un gruppo di anziani viene improvvisamente sfrattato dalla propria casa di riposo, ritrovandosi a essere accolto in una comunità educativa per ragazzi. Dopo un'iniziale fase di scontro generazionale, giovani e anziani si uniranno in un'unica grande famiglia, creando legami affettivi tra nonni mancati e nipoti improvvisati.

I protagonisti scoprono così che mettendo insieme le reciproche fragilità man mano diventano sempre più una cosa sola, gli uni per gli altri. Le musiche originali sono del maestro Vincenzo Sorrentino.



