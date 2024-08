Ermal Metal apre i live di Civitanova, 'ma quanti siete?'

"Ma quanti siete? Alzate le mani e fate una foto a questa meraviglia". Il cantante Ermal Meta ha salutato così ieri, nel concerto di apertura dei live a Civitanova Marche (Macerata), il pubblico arrivato in piazza XX Settembre per aprire la settimana di Ferragosto in musica.

L'attesa era già iniziata nel primo pomeriggio, con i fan più accaniti del cantautore che si sono stretti sotto le transenne per l'apertura dei cancelli. Poi un crescendo, con una piazza gremita ed entusiasta. "Che meraviglia", Il cantante lo ha detto più volte incitando i fan.

Civitanova è stata la tappa del tour estivo del cantautore che sta portando in concerto il suo nuovo album Buona Fortuna.

Il live è iniziato raccontando questo percorso, con La strada la decido io, per poi proseguire con alcuni dei brani storici di Ermal Meta. L'unico pericolo, Piccola anima, Non mi avete fatto niente, canzone con cui vinse in duetto con Fabrizio Moro a Sanremo 2018.

Ermal Meta ha dialogato con la sua platea, con palloncini blu sventolati dalle prime file durante Mediterraneo e torce dei telefonini accese per Le luci di Roma.

Bis da brividi con Ermal Meta che è entrato da sotto al palco chitarra in mano, per suonare in mezzo al pubblico un brano gigante come Hallelujah, seguendo il coro della platea e un applauso commosso.

L'evento è rientrato nel format Ri-Suona la Piazza, promosso dall'Azienda dei Teatri e dal Comune di Civitanova, ed è stato aperto alle 19 da Aspettando Ri-Suona la Piazza, in piazza Conchiglia, con ospite la voce di Elisa Ridolfi, vincitrice della Targa Tenco 2024 come miglior album opera prima (Curami l'anima).

Grande attesa per il tradizionale spettacolo pirotecnico a mare, che nella notte tra il 14 e il 15 agosto darà il benvenuto al Ferragosto con i fuochi d'artificio all'area portuale.





