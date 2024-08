Storia del libro, da Toronto 22 studenti in soggiorno studio

Ventidue studenti dell'Università di Toronto (Canada) hanno visitato Fabriano nei giorni scorsi nell'ambito di un soggiorno di studio sulla storia del libro accompagnati dal Professor Paolo Granata, esperto di cultura del libro e membro dell'Unesco in Canada, nel programma di studi "Summer Abroad" dell'Università canadese.

Si tratta di un programma di corsi estivi dell'Università di Toronto che si svolgono all'estero. In Italia gli studenti fanno base a Siena per poi intraprendere singoli viaggi alla scoperta delle ricchezze culturali e artistiche italiane.

Il corso di Granata è incentrato sul libro Italiano rinascimentale e ispirato alla figura dello stampatore e umanista veneziano, ma originario di Bassiano, Aldo Manuzio. Al motto di "Festina Lente", affrettati lentamente, rappresentato nella celebre marca tipografica di Manuzio, gli studenti dell'Università di Toronto hanno visitato i luoghi più rappresentativi della storia e cultura del libro in Italia. Tra questi, in primis, Fabriano.

Accolti nella Città della Carta dall'assessore alla Bellezza, Maura Nataloni, gli studenti hanno svolto dei workshop sulla realizzazione di carta filigranata presso la Zona Conce, visitando anche il Museo della Carta e della Filigrana, la Pinacoteca Civica, l'Archivio Comunale e la Fondazione Fedrigoni Fabriano. Dopo la tappa a Fabriano, nelle Marche gli studenti visiteranno anche il Castello Malleus e la Bottega Amanuense a Recanati, la biblioteca antica del Monastero di San Silvestro a Monte Fano, lo Scriptorium di Fonte Avellana.

Già lo scorso anno un gruppo di studenti dell'Università di Toronto aveva visitato Fabriano nell'ambito dello stesso corso di studio. Nel 2019 l'Università di Toronto aveva già collaborato con la città di Fabriano. L'iniziativa di quest'anno, per la seconda volta consecutiva, intende consolidare il rapporto tra Fabriano e Toronto, entrambe città creative Unesco, per poter costruire ulteriori progetti di scambio culturale che valorizzino la carta e la sua storia.





