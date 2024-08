Spontini inedito a Maiolati il 20 agosto con Kyrie e Tantum Ergo

Due partiture inedite di Gaspare Spontini saranno eseguite in prima assoluta a Maiolati Spontini (AN), in occasione dell'Early music experience, il corso di musica antica che, dal 16 al 23 agosto, richiamerà giovani professionisti internazionali nella città natale del grande compositore di cui si celebrano quest'anno i 250 anni della nascita.

Il programma, tra musica e solidarietà - due elementi chiave nella vita di Spontini, musicista e filantropo - è organizzato dall'Accademia Dorica in collaborazione con il Comune; vi partecipano musicisti di varie nazioni, tra cui i talenti di due istituti di Gerusalemme, il Magnificat Institute, fondato da padre Armando Pierucci, originario di Maiolati Spontini, e la Music Rosary School, che ospitano in un'unica comunità studenti di musica israeliani e palestinesi.

Martedì 20 agosto alle 21, nel concerto "Spontini Inedito" saranno eseguite per la prima volta in epoca moderna un "Kyrie" incompleto, rinvenuto in un fondo musicale marchigiano, e "Tantum Ergo a Tenore", ritrovato a Senigallia e di proprietà del fratello Venanzio Spontini, parroco di Maiolati.

In cartellone anche le "Arie al tramonto" (il 16 agosto) nel giardino della Casa Museo con arie del repertorio barocco. Il 18 agosto gli studenti e i docenti del corso celebrano la pace attraverso la musica.

Il 22 agosto nella Chiesa di Santo Stefano si esegue il "Gloria" di Antonio Vivaldi con l'orchestra di Early Music Experience. Il 23 agosto nella chiesa di San Giovanni il violoncellista Christophe Coin esegue le Suite di Bach.

"Missione dell'Accademia Dorica - spiega la presidente Matilde Oppizzi - è valorizzare il repertorio inedito marchigiano e l'occasione delle Celebrazioni Spontiniane rappresenta un momento fondamentale nel percorso dell'Associazione, che nasce dalla collaborazione tra musicologi, storici marchigiani ed esperti musicisti locali, specializzati nella musica antica".

Tra i docenti del corso, Christophe Coin, Enrico Gatti, Roberta Invernizzi e Luca Giardini.



