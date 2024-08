Spaccia metadone a Jesi, 41enne arrestato dai Carabinieri

Un 41enne è stato arrestato ieri dai Carabinieri di Jesi dopo essere stato sorpreso nell'atto di cedere un flacone di metadone, privo di etichetta identificativa, ad un coetaneo. Il fatto è accaduto lungo via Garibaldi, in Jesi.

Perquisito, è stato trovato in possesso anche di 4,22 grammi di cocaina, di un bilancino elettronico di precisione e della somma di 177 euro, verosimile provento dell'attività di spaccio.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, l'uomo è stato denunciato in stato di arresto e l'acquirente è stato segnalato al Prefetto di Ancona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Nel corso dell'udienza questa mattina, il Giudice di Ancona ha convalidato l'arresto e condannato l'uomo - a seguito di patteggiamento - alla pena di 1 anno e 6 mesi, da destinare a lavori di pubblica utilità, oltre che all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.



