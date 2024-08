Schiaffi alla ex mandata via da casa, denunciato 53enne

La polizia è intervenuta ad Ancona, in piazza Ugo Bassi, per una donna di 53 anni, di origine romena, aggredita dall'ex compagno, connazionale e della sua stessa età. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti.

L'intervento è di due giorni fa. Il 53enne l'aveva lasciata e voleva che lei facesse i bagagli per andarsene dalla sua casa.

La donna gli aveva chiesto ospitalità per alcuni giorni, il tempo di organizzarsi, ma lui non la voleva più nell'abitazione.

Tra i due è scoppiato un litigio e l'ex compagno l'ha colpita con due schiaffi.

Una pattuglia delle Volanti ha raggiunto l'abitazione trovando l'uomo e la donna ancora agitati e ubriachi. Il 53enne ha spiegato agli agenti della rottura, dopo due anni di convivenza, con la ex compagna spiegando che non era più possibile proseguire la relazione per incompatibilità di carattere. Lei ha detto ai poliziotti che non era contraria a chiudere la storia anche perché lui la tradiva con un'altra ma aveva solo bisogno di trovare una sistemazione.

La donna ha deciso di denunciarlo temendo per la propria incolumità perché nei giorni scorsi, dopo un altro litigio, l'ex compagno l'aveva afferrata per il collo. La 53enne però non aveva denunciato l'episodio alle forze dell'ordine. Su consiglio della polizia l'uomo ha lasciato l'appartamento trovando una sistemazione provvisoria e dando così la possibilità alla ex convivente di trovarsi una nuova casa. La donna ha trovato una struttura alberghiera in città dove poi si è trasferita.



