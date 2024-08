Da Questura più controlli in città e provincia, 350 identificati

Nella prima settimana di agosto identificate 350 persone durante 30 posti di controllo. I servizi delle Volanti della polizia, grazie anche al personale di rinforzo che si è aggiunto a quello ordinario, hanno riguardato il controllo della clientela di diversi esercizi pubblici e la segnalazione all'autorità giudiziaria di due persone per un tentato furto e un cittadino straniero per l'inosservanza dell'ordine di espulsione emesso dal questore Giuseppe Simonelli di Ascoli Piceno.

Lo rende noto la questura di Ascoli sottolineando che ciò è stato possibile grazie al rafforzamento di tutti i servizi volti a garantire ordine e sicurezza attraverso la prevenzione e il controllo del territorio della polizia di Stato nell'intera provincia.

L'attività di prevenzione ha riguardato anche la predisposizione di specifici servizi contro la movida molesta, sia nella città di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto che oltre a diversi comuni della provincia.

Il questore, su proposta della Divisione Anticrimine, ha emesso il Divieto di accesso nelle aree del centro urbano (Darcur) nei confronti di 6 cittadini. Si tratta di una misura di prevenzione personale atipica applicata dal questore a tutela della sicurezza dei luoghi, introdotta dal decreto Minniti nel 2017 e modificata con i decreti sicurezza del 2018 e del 2020, con la quale viene stabilito il divieto di accesso ad alcune aree della città, o a determinati esercizi pubblici o locali di pubblico trattenimento, a persone che abbiano riportato una o più denunce, o che siano state condannate anche con sentenza non definitiva.

Un ammonimento ed un avviso orale sono stati destinati a uno dei soggetti indagati nel corso dei fatti avvenuti in occasione dell'incontro di calcio Ascoli-Pisa dello scorso campionato, che, quindi, si va ad aggiungere alle denunce e ai 16 Daspo già comminati.



