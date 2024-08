Contesa del Secchio, vince la contrada Sant'Elpidio

La contrada di Sant'Elpidio si aggiudica la 72esima edizione della Contesa del Secchio, la storica rievocazione di Sant'Elpidio a Mare (Fermo).

Ieri sera la città si è tinta di giallo, il colore dominante della contrada vincitrice.

La giornata incentrata sulla rievocazione storica che da sempre emoziona e coinvolge un'intera città, si è aperta con il ritrovo in piazza Matteotti con il corteo storico che si è mosso attraversando corso Baccio. Da lì fino al campo sportivo Mandozzi dove è andata in scena la competizione che ha visto contendersi la vittoria i rossi di San Giovanni, gli azzurri di Santa Maria, i verdi di San Martino e i gialli di Sant'Elpidio che alla fine l'hanno spuntata su tutti.

Costumi d'epoca in campo, fumogeni e cori sugli spalti per una festa che non conosce età e che ogni anno ravviva le tradizioni e la storia di Sant'Elpidio a Mare.

La classifica finale ha visto primeggiare Sant'Elpidio con 343 punti, seguita da Santa Maria ferma a 300, terza San Martino con 270 punti e ultima San Giovanni con 234 punti.



