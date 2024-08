Bimbe rischiano di affogare, salvate da poliziotto in pensione

Due bambine rischiano di annegare, poliziotto in pensione le salva: "E' stata un'emozione fortissima portarle in salvo e vederle di nuovo, tranquille, sulla spiaggia". Nel primo pomeriggio di oggi, a Porto San Giorgio (Fermo), Massimo Ercoli, sovrintendente capo della Polizia di Stato, oggi in quiescenza ma in forze alla questura di Fermo fino al febbraio dello scorso anno, stava facendo il bagno in mare quando ha sentito due bambine di circa 10 anni che urlavano, in prossimità degli scogli.

Entrambe erano finite in un tratto di mare, tra le scogliere, dove non riuscivano a toccare. Una delle due è anche finita sott'acqua. A quel punto Ercoli ha iniziato a nuotare verso le due bimbe fino a quando non le ha raggiunte, afferrate e accompagnate fino a dove l'acqua è meno profonda, dove potevano toccare. Lì sono state raggiunte dal padre che ha ringraziato, visibilmente e comprensibilmente scosso, l'ex poliziotto.

"Una delle due - racconta Ercoli - aveva bevuto tanta acqua ma poi, una volta tranquillizzate, entrambe si sono riprese e tutti abbiamo tirato un bel sospiro di sollievo. A me fa un po' male il petto, forse a causa dello sforzo fisico. Ma l'importante è che tutto si sia concluso nel migliore dei modi".





