A Pesaro 2024 Massimo Dolcini fuori dai manifesti

Pesaro 2024 presenta un nuovo progetto di dossier che arricchisce il calendario dell'anno da Capitale e affonda le radici in una tradizione d'eccellenza del territorio: quella grafica. 'Archivi UbiQUI: Massimo Dolcini fuori dai manifesti. Serigrafie a cielo aperto' prende forma nella sezione della 'natura imprevedibile' della cultura e propone 5 giorni di laboratori davvero per tutti a partire dai manifesti di uno dei protagonisti della storia della comunicazione italiana.

Il via sabato 17 agosto già di primo mattino (dalle 6) nell'Edicola del Centro Arti Visive Pescheria - nuovo luogo di produzione culturale e di incontro con la comunità - e nella piazza della Creatività con una veste rinnovata ad hoc.

Massimo Dolcini (1945-2005), anticipando di alcuni decenni le logiche dell'open source, dal 1988 pubblicava - ricorda Jonathan Pierini - una collezione di segni, immagini e simboli semilavorati offrendola al libero utilizzo.

L'evento di Pesaro 2024 raccoglie esattamente questo invito, portando i segni nello spazio urbano e chiamando il pubblico ad appropriarsene. Dall'archivio alla strada emerge la consapevolezza che le nostre città sono fatte tanto di mattoni quanto di immagini e immaginari che vanno curati e nutriti in egual misura.

'Archivi UbiQUI: Massimo Dolcini fuori dai manifesti.

Serigrafie a cielo aperto' è quindi un evento laboratoriale e culturale con focus sulla serigrafia, tecnica di stampa utilizzata da Dolcini negli anni della sua collaborazione con il Comune di Pesaro per realizzare più di 700 manifesti come strumento di comunicazione partecipata tra comune e cittadini; una scelta non casuale perché il grafico era uno dei più convinti promotori della cittadinanza attiva e consapevole.

Trent'anni dopo, una selezione dei disegni e tratti iconici di Dolcini esce dai manifesti e prende vita in uno dei luoghi simbolo della città, diventando protagonista di una serie di laboratori di stampa serigrafica e offrendo la base per creare un collage visivo pavimentale.

Il programma prevede sabato 17 e domenica 18 agosto la realizzazione della decorazione pavimentale, dal 19 al 21 laboratori serigrafici per tutti e laboratori per bambini a cura della libreria Le foglie d'oro. Mercoledì 21 il finissage. Tutti i cittadini sono invitati all'azione.

Da una selezione di disegni di MD sono stati realizzati altrettanti telai pronti per stampare; esperti serigrafi e volontari guideranno il pubblico alla scoperta della stampa serigrafica. I partecipanti possono portare da casa quello che vogliono serigrafare: una carta particolare, uno strofinaccio, una maglietta, una shopper, un supporto qualsiasi; al resto pensa il team Massimo Dolcini. Tutto accadrà nella piazza della Creatività di corso XI settembre (di fronte alla Pescheria) decorata per l'occasione con una composizione serigrafica in bianco e nero.



