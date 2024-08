A Pesaro 2024 ferragosto all'insegna di musica e cultura

Agosto mese del Rossini Opera Festival e Ferragosto giovedì 'speciale' con un pacchetto ricco di opportunità culturali a Pesaro Capitale della cultura. Musei e monumenti aperti offrono un ventaglio straordinario di opportunità.

C'è Palazzo Mosca-Musei Civici con le magnifiche raccolte di ceramica, dipinti e arti decorative su cui svetta l'Incoronazione della Vergine di Giovanni Bellini; Casa Rossini dove respirare l'atmosfera speciale della casa natale del compositore; la sinagoga affascinante 'luogo della cultura che testimonia ancora oggi le tracce di un popolo che scelse Pesaro come propria sede contribuendo a definirne l'identità culturale, civile ed economica; il Museo della Marineria Washington Patrignani alla scoperta della storia della città dal punto di vista della sua marineria e il Museo della Bicicletta, dedicato alla storia gloriosa del mezzo di trasporto sostenibile per eccellenza con 40 bici da corsa in un excursus cronologico dal 1930 ad oggi.

Per chi ama l'archeologia ci sono il Museo Archeologico Oliveriano nell'allestimento che documenta mille anni di storia - dal periodo piceno alla tarda età imperiale - e si articola in quattro sezioni espositive: la necropoli picena di Novilara, il lucus pisaurensis, il municipio di Pisaurum e il collezionismo settecentesco. Alla domus di via dell'Abbondanza si possono ammirare i resti di una dimora signorile di prima età imperiale, riccamente decorata con mosaici; alle pareti le proiezioni delle ricostruzioni tridimensionali degli antichi ambienti. A Colombarone si visita un'area archeologica - e l'antiquarium - eccezionale perché immersa nel verde del Parco San Bartolo tra Marche e Romagna; qui sono conservati i resti di una ricca residenza tardo-imperiale sulle cui strutture, a partire dalla metà del VI secolo d.C. si insedia il complesso cristiano della basilica di San Cristoforo ad Aquilam.

Rimanendo nel Parco San Bartolo, visite guidate a Villa Caprile, voluta dal marchese Giovanni Mosca come residenza estiva per lo svago e il riposo sulle colline fuori città e nota per i suoi giardini con i giochi d'acqua storici ancora funzionanti, capaci di sorprendere con getti improvvisi.

Per Ferragosto ampia scelta anche per le mostre. A Palazzo Mosca - Musei Civici, 'Spazi a tempo' offre una significativa ricognizione del lavoro di Olivo Barbieri a cura di Alessandro Dandini de Sylva. Al Centro Arti Visive, 'Nelle regole della bellezza' il progetto concepito da Numero Cromatico per la Pescheria che esplora la relazione tra esseri umani, natura e tecnologie e invita il pubblico a immaginare nuovi modi di abitare il mondo.

La giornata di Ferragosto si apre e si chiude in musica con 4 proposte interessanti. Si parte all'alba, alle 5.45 al Molo di Levante, con la quarta edizione de 'Lo spazio in ascolto. La voce della scultura' progetto pluriennale di WunderKammer Orchestra (WKO) e Archivio Loreno Sguanci. Alle 11 nella Sala degli Specchi del Museo Nazionale Rossini un nuovo appuntamento dei Concerti al Museo. Alle 16 al Teatro Rossini, una rarità in programma al ROF 2024: La Cantata Il vero omaggio, commissionata a Rossini dal Principe austriaco Metternich in occasione del Congresso di Verona. Chiusura di giornata alle 21.30 in piazzale della Libertà, il concerto di Annalisa Minetti che si esibirà in cover di grandi classici e suoi pezzi originali, apertura con la cantante Lily, giovanissimo talento pesarese. Promosso dal Comune in collaborazione con APA Hotels di Pesaro, il concerto di Ferragosto nella location con lo sfondo del mare, della Sfera Grande di Arnaldo Pomodoro e della ruota panoramica.



