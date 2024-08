Soccorso alpino recupera escursionista sul monte Vettore

Recupero questa mattina di una ragazza che scendendo dal rifugio Zilioli, sul monte Vettore, accusava dolori agli arti tanto da non riuscire a scendere in modo autonomo. I soccorsi sono partiti dalla stazione di Ascoli del Soccorso Alpino e Speleologico Marche.

L'escursionista, di 23 anni di Norcia, parte di una comitiva che era salita in vetta in notturna per ammirare le stelle, mentre stava scendendo, all'altezza del Rifugio Zilioli ha allertato i soccorsi, riferendo dolori agli arti inferiori, non più in grado di scendere in maniera autonoma.

Un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Marche è stato imbarcato dall'elicottero Icaro 01 presso la piazzola dell'eliporto di Ascoli Piceno e successivamente decollato alla volta del Rifugio Zilioli. La ragazza è stata imbarellata e trasferita in elicottero presso l'ospedale di Fabriano.



