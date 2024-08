Sicurezza, poliziotti in città e nelle località turistiche

Un altro fine settimana che ha visto i poliziotti della Questura impegnati a garantire il controllo del territorio finalizzato alla tutela della sicurezza dei cittadini.

Continuano i servizi specifici per assicurare una costante presenza sul territorio al fine di prevenire i rischi legati alla movida. Presenza degli uomini in divisa garantita anche nelle località turistiche che durante il periodo estivo registrano un notevole incremento di turisti e visitatori.

Nella serata di ieri, a Numana, servizio congiunto tra i poliziotti della Questura di Ancona e i militari dell'Arma dei Carabinieri, per assicurare una costante presenza degli uomini in divisa sul territorio e aumentare la percezione di sicurezza, nonché garantire la tranquillità dei turisti e dei residenti che trascorrono le loro vacanze nella Riviera del Conero.

Nell'occasione le Forze dell'ordine hanno identificato oltre una ventina di persone e controllato una decina di veicoli. Inoltre, sono stati controllati i luoghi maggiormente frequentati da i giovanissimi, senza riscontrare criticità.

Nella mattinata odierna, invece, i poliziotti di prossimità sono stati presenti, con due distinte postazioni, in prossimità delle spiagge delle località turistiche di Numana e Portonovo, per illustrare le attività della Polizia di Stato anche con i motociclisti della Polizia stradale e personale della Questura ed Ufficio sanitario. I poliziotti hanno dato consigli utili per trascorrere le giornate estive in spensieratezza ma sempre con lo sguardo alla sicurezza propria e degli altri.

In queste giornate di gran caldo, che in taluni casi ha provocato malori sia in città che sulle spiagge, certamente una serie di semplici abitudini comportamentali e misure di prevenzione possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore.

Ecco alcuni accorgimenti su cui prestare attenzione: facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione bevedno molta acqua, possibilmente non ghiacciata per evitare una congestione; fare preferibilmente pasti leggeri con alto contenuto d'acqua (frutta fresca e verdure) ; evitare l'assunzione di bevande alcooliche; non uscire nelle ore più calde; per chi é al mare non dimenticare di proteggere il capo con un cappello e la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo.

I poliziotti di prossimità sono stati affiancati in questa loro attività, dal personale dell'XI Reparto Volo di Pescara e dai conduttori di moto d'acqua della Questura di Ancona che hanno vigilato dall'alto e dal mare i bagnati che hanno affollato il tratto costiero da Numana a Porto Novo. I presenti, con il naso all'insù, interessati ed entusiasti hanno potuto vedere volteggiare l'elicottero sulla città e sul mare.

Le moto d'acqua, dopo aver vigilato la costa garantendo con la loro presenza la sicurezza dei bagnanti nei confronti delle imbarcazioni presenti, una volta spiaggiate, sono state oggetto di divertimento di grandi e piccini. I bambini, saliti a cavalcioni sulle moto d"acqua ed indossati i caschi protettivi dei poliziotti si sono fatti fotografare dai genitori emotivamente coinvolti ed orgogliosi. A loro sono stati consegnati in dono gadgets in ricordo della giornata emozionante.



