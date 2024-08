Parigi: Tamberi ai tifosi 'avrei voluto vincere per voi'

Gianmarco Tamberi torna sulla giornata di ieri attraverso i propri canali social dopo la finale del salto in alto e i problemi di salute che lo hanno accompagnato prima della gara. "Voglio solo dirvi grazie....Grazie a tutti voi perché state trasformando, con le vostre parole, in un'impresa quello che io vivo dentro di me come una delusione ed un enorme fallimento - è l'esordio di Gimbo in un post Instagram - Grazie di essermi stati al fianco e per avermi sostenuto in una settimana fisicamente ma soprattutto mentalmente devastante". E poi ancora: "Grazie perché seppur consapevole di uscirne sconfitto, ora che questa agonia è finalmente finita, una piccola vittoria riesco a vederla, e questa vittoria siete voi. L'infinità di persone che ieri ha creduto in me, nonostante tutto, mi commuove. Avrei voluto vincere anche solo per voi, per rendervi fieri di me come mai prima d'ora".

La moglie, Chiara Bontempi, prova a consolarlo, dedicandogli una lettera sui propri social: "Ora, tutti i nostri piani, le nostre aspettative ed i nostri progetti sono cambiati e so che non sarà facile superare tutto questo. Ma te lo dico anche qui, mentre sei al mio fianco ancora addormentato…Sono estremamente orgogliosa di te! So che ti piace stupirmi e ti giuro amore mio che non avrei mai pensato che potessi fare tutto ciò. Sei tu il mio oro".



