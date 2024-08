Si infortuna mentre percorre il sentiero di Mezzavalle, soccorso dai vigili del fuoco in collaborazione con gli operatori del 118, è stato stabilizzato sul posto per il trasporto con mezzo 4x4 fino alla spiaggia.

Da lì è stato portato in idroambulanza a Portonovo insieme al personale dei sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno partecipato alle operazioni di trasbordo dal gommone.



