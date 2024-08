Folla di giovani in riva al mare con monsignor Palmieri

"Circa 500 giovani delle Diocesi di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto hanno partecipato all'evento, organizzato dalle Equipes di Pastorale Giovanile delle due Diocesi del Piceno, "Voglio svegliare l'Aurora - Dalla GMG di Lisbona verso il Giubileo dei Giovani", che si è tenuto, la mattina di sabato 10 agosto 2024, dalle 4:45 fino alle 8:30, nell'incantevole cornice della spiaggia antistante la Riserva Naturale della Sentina in Porto d'Ascoli.

"È stata un'alba molto bella - ha detto il vescovo Gianpiero Palmieri che ha condiviso l'esperienza con giovani -, vissuta con tanti ragazzi venuti dalle parrocchie delle due Diocesi e provenienti da realtà, movimenti, associazioni e cammini diversi. È stata davvero un'occasione straordinaria per sentire la fede comune che abbiamo in Gesù Risorto, Colui che è il Sole che sorge dell'Alto e che oggi abbiamo contemplato e pregato".

Dopo essersi ritrovati presso il campo Ciarrocchi in Porto d'Ascoli è seguito il cammino al buio pergiungere fino al tratto di spiaggia in cui era stato allestito l'altare. Qui, il vescovo ha guidatola preghiera dei giovani attraverso la lettura e la meditazione del Salmo 62: "O Dio, Tu sei il mio Dio,all'aurora io Ti cerco. Di Te ha sete l'anima mia".

Appena il sole è sorto, salutato dall'applauso di tutti i presenti, il vescovo ha recitato la preghiera del Benedictus.

Dopo il momento suggestivo dell'alba, nell'incantevole cornice della spiaggia sambenedettese, si ècelebrata la Santa Messa, presieduta da mons. Gianpiero Palmieri e concelebrata dagli altri sacerdoti intervenuti, tra i quali don Matteo Calvaresi e don Luca Censori, direttori degli Uffici di Pastorale Giovanile delle due Diocesi.

"È bello aver camminato di notte - l'omelia del vescovo - , esserci ritrovati tutti qui all'aurora ed aver potuto contemplare insieme l'alba, pregando e cantando. È davveroun'esperienza straordinaria!".

Al termine della celebrazione Eucaristica, il vescovo Gianpiero ha invitato i ragazzi a fare colazione insieme, chiedendo loro una promessa: "Prima di mangiare i cornetti, vi chiedo di avvicinare e conoscere almeno un'altra persona!". Due impressioni di due giovani organizzatori: Chiara, 24 anni, di Roccafluvione: "Faccio parte dell'Equipe di Pastorale Giovanile della Diocesi di Ascoli Piceno e, anche se forse sono un po' di parte, mi sento di dire che è stata un'esperienza meravigliosa.

È bellissimo essere stati in tanti e essersi sentiti parte di una grandefamiglia, per ricordarci che non siamo soli a percorrere questo cammino". Anche Iacopo, 28 anni, di Martinsicuro, dell'Equipe di Pastorale Giovanile della Diocesi di SanBenedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto, ha detto: "Mi è piaciuto moltissimo questo momento, per tante ragioni.

Prima di tutto mi ha fatto rivivere l'alba dopo la veglia della GMG e in generale tutti i momenti vissuti insieme alla pastorale giovanile. Poi mi ha ricordato che Gesù ci ama e che non siamo mai veramente soli".



