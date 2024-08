Domani 550 figuranti per la Festa del Duca a Urbino

Con 500 figuranti, musici, giullari, soldati e giocatori dell'Aita, sfileranno i gruppi storici di Urbino, Senigallia, Gradara, Fano, Gubbio, San Marino, Perugia, Città di Castello, Sansepolcro, Fossombrone, Fermignano, Piandimeleto, Corinaldo, Apecchio, Piobbico, Mondaino e una grande delegazione di arcieri proveniente da tutta Italia nella la seconda giornata della Festa del Duca a Urbino, lunedì 12 Agosto.

Dalle 21 piazza Duca Federico e le vie del Centro Storico saranno animate dal Grande corteo storico che quest'anno sarà incentrato sul matrimonio per la pace fra i Malatesta e i Montefeltro quando a partire dal 1475 le città di Urbino e Rimini stipularono una pace destinata a durare nel tempo, grazie al matrimonio tra Elisabetta da Montefeltro, figlia di Federico, e Roberto Malatesta, figlio di Sigismondo.

"Una grande rievocazione per ricordare un momento importante per la storia della città - dicono Maria Francesca Crespini, presidente Ars e Flavio di Paoli, costumista dell'associazione -. Un grande corteo con oltre 500 figuranti per ricordare questo fatto storico. Tante sono le delegazioni con cui collaboriamo per ripercorrere la storia e farla conoscere".

La festa inizia dalle 17: il centro storico di Urbino sarà animato con spettacoli e giochi per bambini, mercatini storici, spettacoli di strada e di scherma, tornei di arcieria, giullari, musici e giocolieri che daranno vita all'intero centro storico.

Non mancheranno locande per degustazioni e 'banchetti'.

Due gli interessanti eventi culturali a Palazzo Ducale a ingresso libero. Dalle ore 18.00 l'incontro con lo stilista e artista Angelo Cruciani, e con Fdp Flavio Di Paoli con le sue modelle. Partecipa anche Lia Francesca Morandini costumista cinema teatro TV che affronteranno il tema "Trame e Fili Rinascimentali nel Fashion" coordinato da Francesco Pierucci e Massimo Puliani.

L'incontro sul mondo della moda, sarà preceduto, alle 17.00 da un incontro con Anna Fucili e Claudia Fraternale sul tema: "L' Abbazia di Gaifa nel Ducato dei Montefeltro, Benedettini e Camandolesi, tra storia, arte e alchimie".

La Festa del Duca, manifestazione d'eccellenza della Città di Urbino è organizzata dall'A.R.S. Urbino Ducale con il supporto e il patrocinio del Comune di Urbino, il contributo del Mic, della Regione Marche, Fondazione Caripesaro e la collaborazione della Galleria Nazionale delle Marche. Main sponsor: Cimas ristorazione, Mediolanum, Termoidraulica Gulini, Civsystem, Hotel Mamiani/Osteria al Tre, Conad Supermercati Urbino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA