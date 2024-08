Debutto ieri del 'Food truck' ai laghetti del Passetto

Non si ferma l'offerta dell'amministrazione comunale dorica per rendere l'estate anconetana movimentata e piacevole. Vista mozzafiato, brezza marina e cibi realizzati con prodotti rigorosamente marchigiani, elaborati dallo chef Elis Marchetti, ai Laghetti del Passetto, da sempre nel cuore degli anconetani, hanno fatto da cornice all'inaugurazione ieri sera del 'Food truck' targato dallo chef che con il suo 'chioschetto' ha offerto un assaggio di prelibatezze del territorio che potranno essere gustate durante tutta l'estate. Una nuova sfida enogastronomica dello chef dorico proprietario del ristorante Villa Amalia a Falconara Marittima ospite noto del piccolo schermo, a La Prova del Cuoco e Facile Cucina, in una delle location, ai laghetti del Passetto, decisamente unica.

Ma soprattutto "un ritorno ad Ancona", spiega oggi Marchetti raccontando che "la mia bisnonna veniva al Piano a vendere le uova per portare a casa prodotti che arrivavano da terre lontane come le banane. Dopo 17 anni di attività al Piano - ricorda inoltre lo chef - poter tornare a vedere il mare è per me un sogno che si realizza in un contesto che è unico. Qui c'è la pace". Ma è anche l'inizio "di un nuovo percorso, quello del 'Food truck', un valore aggiunto al servizio di ristorazione.

"Siamo molto contenti dell'inaugurazione di ieri - ammette stamani lo chef -, e da stasera la prima serata con i diversi menù 'Ancona' e menù 'Conero', ai quali si aggiungono i menù vegetariano e celiaco. Il tutto accompagnato da una pregevole carta delle bevande, al 99% - dalla bollicina al vino rosso e bianco - prodotti nelle Marche. Ma anche gin e liquori che parlano del territorio". Marchetti annuncia anche due proposte fuori menù ogni sera diverse e un dolcetto. "Un piccolo spazio è riservato anche allo champagne, di sei diverse maison, in onore delle Olimpiadi".

Ad ispirare i piatti del chioschetto 'Food truck' di Marchetti sono dunque la città di Ancona, il Parco del Conero e lo stesso Passetto realizzati con prodotti rigorosamente delle Marche, dove affondano le sue radici. Si va dalla 'mousse di patate di Colfiorito allo zafferano Marchigiano con bonbon di ciauscolo e sesamo nero' al 'Cappuccino di melanzane alla caciotta di Urbino con ciliegino arrostito e prosciutto della Marca'. Ma anche 'Alice marinata al verdicchio con panzanella di pomodoro e basilico con zucchina grigliata' o 'Humus di ceci al rosmarino con cozze della riviera del Conero all'olio evo al finocchietto selvatico'. Il tutto - e molto più di questo - da accompagnare con del buon vino delle vigne marchigiane, birra o estratti per ogni gusto.

Un nuovo successo dunque dell'investimento per le notti doriche estive, che vede protagonisti migliaia di giovani e meno giovani, tra sport, musica ed enogastronomia, voluto dall'Assessorato alle Politiche Giovanili e all'Economia della Notte, guidato da Marco Battino e sostenuto dal primo cittadino, Daniele Silvetti.

"In quest'estate abbiamo dato nuova vita ad un luogo unico e spettacolare rimasto per troppo tempo addormentato - scrive oggi su Facebook Battino in un post firmato anche dal sindaco e dagli assessori Angelo Eliantonio e Manuela Caucci -. Lo abbiamo fatto con un'offerta variegata: attività sportive, attività dedicate ai giovani, musica anni 50/60/70 e live ogni venerdì e sabato da metà giugno a fine luglio e ora con questa nuova attività economica che eroga un servizio utile alla cittadinanza continuiamo la valorizzazione di questo luogo e di conseguenza della città". Un esempio concreto di cosa significa "Economia della notte" o "night economy" questo ne è un esempio concreto. Nuovi posti di lavoro e eventi che creano un indotto importante per l'intero settore".



