Tragedia sfiorata, donna precipita con l'auto per 200 metri

Tragedia sfiorata. Perde il controllo dell'auto e precipita per 200 metri venendo sbalzata fuori dall'abitacolo riportando traumi agli arti inferiori. La donna, fabrianese, di 48 anni ha rischiato un epilogo peggiore.

La donna al volante stava ripercorrendo in discesa gli ultimi metri sotto la vetta quando non è più riuscita a governare il mezzo che si è fermato, fortunosamente, in corrispondenza della strada. Un passsante ha assistito all'incidente in diretta e ha allertato subito i soccorsi. La donna dopo essere stata sbalzata dall'abitacolo era rimasta a metà del pendio.

E' accaduto nel pomeriggio in località Fonte Avellana, sulla strada delle Scalette che collega il Monastero alla cima del Monte Catriq. Immediato l'intervento degli operatori della stazione di Pesaro del Soccorso Alpino e Speleologico Marche, sul posto presenti anche i vigili del fuoco.

Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Marche sono intervenute a supporto dell'equipaggio di Icaro 02. La donna, una volta stabilizzata ed imbarellata, è stata trasportata in elicottero presso l'Ospedale Torrette di Ancona.



