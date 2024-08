Sisma, per il Pd "la ricostruzione ha rallentato"

"I numeri della ricostruzione post sisma, elaborati dai consiglieri regionali del Pd, ci dicono che c'è un rallentamento delle pratiche e questo è un dato oggettivo, non strumentalizzabile": a dirlo sono i tre segretari provinciali del Partito democratico del cratere sismico, Francesco Ameli di Ascoli, Luca Piermartiri di Fermo, e Angelo Sciapichetti di Macerata.

"Con l'attuale commissario straordinario (Guido Castelli, ndr) sono state evase mediamente 4,94 pratiche al giorno con l'erogazione di 83.134.735 di euro al mese, mentre con Giovanni Legnini le pratiche quotidiane erano 7,81 di media e i contributi concessi addirittura 121.912.395 euro", fanno sapere i segretari Dem. "Anche le richieste di finanziamento sono dimezzate: si è passati dalle 5mila annue del 2020-2022 contro le 2500 circa del 2023- 2024 - aggiungono - E mancano ancora decine di migliaia di abitazioni da riparare".

"Numeri - sottolineano i tre segretari dem - che tolgono l'aureola salvifica al Commissario e che impongono una serie di riflessioni sul futuro della ricostruzione nel cratere sismico".

"A fronte degli oltre 450 comunicati stampa, e delle centinaia di migliaia di euro spesi per una non ben definita comunicazione, mostre e iniziative varie - attaccano Ameli, Piermartiri e Sciapichetti - ancora non si vede nemmeno una delle grandi misure annunciate e di cui abbiamo bisogno, dalla 'filiera istituzionale' di destra per le aree colpite dal terremoto".

"Il Governo Meloni, di cui il Commissario fa parte a pieno titolo, ha bocciato gli emendamenti dei parlamentari Pd per la Zona economica speciale Marche e cratere senza che alcune associazioni di categoria battessero ciglio - dicono ancora i segretari Dem - Un fatto grave e senza precedenti soprattutto perché era quella l'unica occasione per poter intervenire in sede parlamentare". Nell'esprimere preoccupazione, Ameli, Sciapichetti e Piermartiri invocano "soluzioni immediate" per accelerare la ricostruzione post sisma, "che sta subendo uno stop immediato per due fattori", sottolineano. "Da un lato i cittadini, giustamente, non si possono caricare sulle spese extra per tornare nelle loro case e dall'altro, le imprese non ritengono più conveniente operare nella ricostruzione a causa delle normative intervenute sulla cessione dei crediti", spiegano i segretari. Che propongono: "Serve una nuova, immediata e sostanziale revisione dei costi parametrici della ricostruzione, superiore al 20% - dicono - Ma per farlo sono necessarie nuove risorse strutturali, che con il governo Meloni non sono ancora mai arrivate e sarebbe grave che si usassero quelle già stanziate dai governi precedenti".



