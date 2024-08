Sferra due coltellate a un diciottenne, arrestato un 40enne

Arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, e deferito in stato di arresto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, un quarantenne, cittadino extracomunitario, abitante in Falconara Marittima che al culmine di una lite ha sferrato due coltellate al costato di un diciottenne, anch'esso extracomunitario. Dovrà rispondere di lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere in luogo pubblico.

La discussione degenerata nell'accoltellamento è avvenuta la notte scorsa lungo il litorale del Comune di Falconara Marittima. Dopo aver ferito il diciottenne l'uomo si è allontanato. Sul posto il personale sanitario del 118 ha prestato le cure del caso al ferito trasportandolo, in codice rosso, presso il pronto soccorso dell'Ospedale Civile Torrette di Ancona, dove è stato ricoverato non in pericolo di vita, con una prognosi clinica di 30 giorni.

Sul luogo sono intervenuti l'autoradio di turno della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Ancona ed i militari della Tenenza Carabinieri di Falconara Marittima. Subito sono scattate le indagini e le ricerche dell'aggressore immediatamente identificato. Il quarantenne, nel corso della nottata, è stato rintracciato dai militari mentre rientrava a casa. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità, giustificando l'accaduto come conseguenza di un momento di nervosismo ed ira.

Dopo l'episodio, il quarantenne si è disfatto dell'arma, un coltello da cucina, gettandolo a mare,è rientrato a casa per cambiarsi ed uscire nuovamente. Nella sua abitazione, durante la perquisizione, sono stati trovati indumenti intrisi di sangue.

L'arrestato è stato posto a disposizione del Pm della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, per il successivo processo per direttissima che si è svolto stamani, presso il Tribunale di Ancona.

Il Giudice monocratico del Tribunale di Ancona ha convalidato l'arresto del quarantenne, disponendone l'immediata liberazione; all'uomo è stata applicata, su accordo delle parti, la pena di un anno e otto mesi di reclusione, pena sospesa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA