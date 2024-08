I vigili del fuoco sono intervenuti, sulla SS571 nel comune di Potenza Picena, per un incidente stradale tra due auto.

Sei le persone coinvolte di cui due sono state estratte dalle auto dalla squadra di Macerata, utilizzando attrezzature specifiche per incidenti stradali, che sono state affidate alle cure del personale del 118.

La strada è stata chiusa per tutta la durata dell'intervento.





