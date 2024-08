Guardia costiera recupera naufraghi da unita' affondata

Recuperati dalla Guardia costiera cinque persone la cui piccola unità da diporto era affondata.

Nel primo pomeriggio alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Ancona è arrivata una richiesta di soccorso via Radio sul Canale di emergenza 16 circa. L'affondamento è avvenuto nei pressi del Pontile della Raffineria Api.

Immediato l'invio sul posto del Battello Pneumatico G.C. A83, della Motovedetta Sar Cp 861 nonché di un gommone dei vigili del fuoco di Ancona. Giunto sul punto il personale del Battello Pneumatico G.C. A83 ha recuperato i 5 naufraghi in buone condizioni di salute. I malcapitati sono stati portati in banchina 1 del porto di Ancona senza aver bisogno di cure mediche.

Ulteriori accertamenti saranno eseguiti nei prossimi giorni per accertare le cause dell'affondamento nonché per monitorare eventuali tracce di inquinamento in mare.

La Capitaneria di Porto - Guardia Costiera coglie l'occasion eper sensibilizzare i diportisti al controllo di tutte le dotazioni di bordo, condizioni meteomarine ecc. prima di intraprendere una qualsiasi uscita in mare, al fine di scongiurare ogni possibile situazione di pericolo che potrebbe verificarsi alle persone a bordo e all'unità.



