Furto aggravato commesso in concorso, due donne indagate

I poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, hanno concluso un'attività investigativa che si è conclusa con l'identificazione e il deferimento all'Autorità giudiziaria di due donne indagate per furto aggravato commesso in concorso ai danni di una farmacia di Ancona.

A fine maggio, le due donne, all'interno di una farmacia, si sono impossessate di numerose confezioni di prodotti solari tra i quali integratori solari, protezioni e doposole di marche prestigiose con un danno per l'esercizio di circa 170 euro.

All'esito dell'attività investigativa gli investigatori hanno identificato le due presunte responsabili dell'episodio, che sono state deferite alla competente Autorità Giudiziaria. Nelle ultime ore sono stati notificati alle indagate gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari".



