Controlli sulle strade del Fermano, tre denunce

I carabinieri del comando provinciale di Fermo hanno intensificato l'attività nel Fermano effettuando diversi posti di controllo su strada, al fine di prevenire fenomeni di illegalità diffusa e identificare eventuali soggetti di interesse operativo, con mirati servizi finalizzati a prevenire e reprimere condotte illecite.

Il nucleo Radiomobile, nel corso di un servizio, ha segnalato alla prefettura e denunciato all'autorità giudiziaria, un 31enne albanese pregiudicato. L'uomo infatti è stato controllato a seguito di un sinistro stradale, nel quale era stato coinvolto.

L'uomo era alla guida di un ciclomotore sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Un altro pregiudicato albanese di 29 anni è stato sorpreso, a Pedaso, alla guida della propria auto con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebrezza alcolica e gli è stata ritirata la patente.

I controlli a Porto Sant'Elpidio hanno invece permesso di denunciare alle autorità competenti un uomo di origini cilene di 41 anni. L'individuo, pregiudicato, è stato notato alla guida di una vettura ed ha cercato di eludere il controllo, imboccando all'ultimo minuto una via secondaria. Fermato, l'automobilista è risultato privo di patente di guida in quanto già revocatagli.

Per lui è scattata la denuncia per la reiterazione, nel corso dei due anni, di guida senza patente, poiché revocata. L'auto è stata sequestrata.



