Trovata morta la 71enne Oriana Marozzi

L'allontanamento da casa, le ricerche e il tragico epilogo, nella notte. E' stata trovata senza vita la 71enne Oriana Marozzi. La donna si era allontanata nella tarda mattinata di ieri dalla sua abitazione a Porto Sant'Elpidio. A lanciare l'allarme era stato un familiare che, dopo essere uscito di casa per poi rientrare poco dopo, non ha trovato la donna. Alle 20.30 di ieri sera erano quindi scattate le ricerche, impegnati i carabinieri e i vigili del fuoco.

L'anziana era uscita di casa in vestaglia e senza il telefono cellulare. Anche il sindaco di Porto Sant'Elpidio, Massimiliano Ciarpella aveva lanciato un appello sui social: "È scomparsa una signora, Oriana Marozzi, del 10 luglio 1953. E' uscita in vestaglia marrone chiaro a fiori questa mattina alle 11 da casa sua, in via Acqualato di Porto Sant'Elpidio. Qualsiasi info può essere importante".

Lo stesso primo cittadino durante la notte ha dato la conferma del tragico ritrovamento: "Ho ricevuto poco fa la triste notizia del ritrovamento senza vita della signora Oriana Marozzi. A nome mio e dell'amministrazione comunale esprimo il più sincero cordoglio".



