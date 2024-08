Scomparsa la 71enne Oriana Marozzi a Porto sant'Elpidio

Scomparsa la 71enne Oriana Marozzi. Il sindaco di Porto Sant'Elpidio (Fermo), Massimiliano Ciarpella, lancia sui social il suo appello: "Attenzione, è scomparsa da casa, nella tarda mattinata, la signora Oriana Marozzi. Ha 71 anni, abita in via Acqualato. Vi chiedo la massima condivisione".

All'appello del primo cittadino si aggiunge quello del Gruppo Comunale e Radio Club Costa Adriatica Protezione Civile Porto Sant'Elpidio: "È scomparsa una signora, Oriana Marozzi, del 10 luglio 1953. E' uscita in vestaglia marrone chiaro a fiori questa mattina alle 11 da casa sua, in via Acqualato di Porto Sant'Elpidio. Qualsiasi info può essere importante". Chi pensa di avere informazioni utili alle ricerche, contatti il numero unico delle emergenze 112.

Sono scattate le ricerche della donna da parte delle forze dell'ordine, sotto il coordinamento della prefettura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA