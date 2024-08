Poliziotti porta a porta contro le truffe agli anziani

I poliziotti di prossimità sono stati incaricati di svolgere un'attività porta a porta, ad Ancona, nelle abitazioni degli anziani per consegnare loro un vademecum con tre regole da seguire per evitare di essere truffati e far intervenire tempestivamente le forze dell'ordine.

Una iniziativa che si aggiunge a quella di aprile scorso quando Questura e Comune di Ancona hanno fatto recapitare, a casa di persone ultraottantenni, una lettera in cui si fornivano consigli alla popolazione anziana per evitare di finire nel mirino di truffatori alla ricerca di denaro e oro da rubare.

Gli agenti hanno completato l'iniziativa di prevenzione andando poi anche a domicilio, relazionandosi con i cittadini a rischio e vivendo anche un momento di socializzazione e di scambio intergenerazionale con aneddoti di vita vissuta dagli anziani.

Sono stati 280 i nonnini incontrati nel corso dell'iniziativa della Questura di Ancona. I poliziotti hanno avvicinato i cittadini anche nei luoghi da loro frequentati, fuori dalle farmacie, dagli ospedali, nei mercati rionali e all'ufficio postale.



