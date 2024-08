Ospedale Jesi centro regionale di riferimento per fibromialgia

L'ospedale di Jesi (Ancona) come punto di riferimento regionale per la fibromialgia, una patologia reumatica invalidante, grazie all'unità operativa complessa di Reumatologia diretta dal professore Fausto Salaffi.

Il servizio sanitario vanta una consistente mobilità attiva perché circa 1/4 delle prestazioni sono rivolte a pazienti fuori regione.

Nell'ospedale ha sede la coordinazione del Registro Nazionale per la Fibromialgia che vede la partecipazione di 25 centri di Reumatologia in Italia dove ad oggi sono inseriti oltre 10mila pazienti affetti dalla malattia.

Nel reparto di Clinica Reumatologica, presente da 38 anni, vengono trattate tutte le diverse malattie di interesse reumatologico, pari a 250 differenti condizioni cliniche, quali artriti croniche, connettiviti, vasculiti, osteoporosi, artrosi e malattie rare dello scheletro, con farmaci biotecnologici e con trattamenti loco-regionali eco-guidati.

La Reumatologia del presidio ospedaliero di Jesi annovera esperti internazionali in ecografia articolare, fibromialgia, osteoporosi e capillaroscopia invitati a congressi italiani e internazionali. Oltre 200 sono stati gli inviti solo nell'ultimo anno.

Dal 2000 ad oggi sono andati nel reparto, a perfezionare le proprie conoscenze, soprattutto in ecografia articolare, 360 reumatologi prevalentemente stranieri provenienti da oltre 50 paesi, Europa, Asia, Africa, America e Oceania. Da 18 anni la Clinica Reumatologica organizza un corso nazionale sulla diagnosi delle fratture vertebrali, oltre a corsi di Imaging muscolo-scheletrico e corsi residenziali di ecografia articolare di clinimetria reumatologica e di capillaroscopia, in collaborazione con altre società scientifiche e con il patrocinio della Società Italiana di Reumatologia (SIR).

"La Reumatologia di Jesi è diventata un punto di riferimento nel panorama nazionale ed internazionale - spiega l'assessore regionale alla Sanità e vice presidente della giunta regionale Filippo Saltamartini - grazie alle competenze dei nostri specialisti che rendono grande il nostro sistema sanitario. Come giunta stiamo investendo importanti risorse nella formazione dei medici consapevoli dell'importanza di questa azione a garanzia della salute dei nostri cittadini".



