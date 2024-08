Ombrelloni chiusi stamattina sulle spiagge marchigiane

È iniziato lo sciopero dei balneari marchigiani che hanno aderito alla manifestazione nazionale degli operatori di settore che chiedono di fare chiarezza sulle concessioni in scadenza a fine anno. Ombrelloni chiusi, quindi, fino alle 9,30 di questa mattina.

Intanto nella notte è arrivata una novità, come racconta all'ANSA Marco Scarpetta, vicepresidente dell'associazione balneari di Civitanova Marche: "Stamani ci è stato comunicato che il governo avrebbe espresso, ai nostri rappresentanti di categoria nazionali, l'intenzione di prendere in mano la vicenda già dai primi di settembre e quindi gli altri due scioperi in programma il 19 e il 29 agosto, al momento sono stati revocati".

Resta in atto lo sciopero di stamani, con i balneari che continuano a chiedere "certezze per le nostre aziende, le nostre famiglie, i nostri dipendenti e anche per i nostri clienti che da anni scelgono i nostri stabilimenti", spiega Scarpetta. Nelle Marche oltre il 50% degli operatori hanno aderito alla manifestazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA