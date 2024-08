I balneari marchigiani: "Vogliamo certezze"

"La manifestazione di stamani è stata un messaggio chiaro al governo, al quale chiediamo una volta per tutte di uscire da questa situazione di stallo che da anni attanaglia la questione delle concessioni balneari": così il presidente dell'associazione balneari di Civitanova Marche, Giacomo Mantovani, ha sintetizzato l'iniziativa di protesta che ha portato alla chiusura degli ombrelloni nelle prime ore della mattinata.

Nella cittadina maceratese e in generale sul litorale che si snoda da Pesaro a San Benedetto del Tronto, più del 50% dei balneari hanno aderito allo sciopero, evidenziando la "necessità di una legislazione che dia certezze agli operatori del settore". Fra questi anche Marisa Siberini dello chalet Rolando che proprio quest'anno festeggia i 60 anni di apertura, ma è un compleanno amaro e senza molta voglia di festeggiare: "Non c'è niente di concreto e di sicuro e viviamo male questa situazione, non possiamo investire né lavorare in maniera serena".

"La nostra attività - aggiunge l'imprenditrice - sostenta 4 famiglie e questo sciopero serve per far ricordare al governo che ci siamo ancora, stiamo svendendo l'Italia". Dovrebbe invece festeggiare, il prossimo anno, 6 decenni di gestione Gerri Lattanzi dello chalet Santina, estremità nord, al confine con Porto Potenza: "Siamo qui da prima che venisse costruito il porto - ricorda -: iniziò l'attività mio padre aiutato da mia madre. Era solo un piccolo chiosco con due ombrelloni, andavamo a comprare il ghiaccio vicino a Cristo Re e poi lo portavamo su per tenere in fresco qualche bibita".

"Ma da piccolo chalet siamo cresciuti, Santina è una piccola oasi per chi preferisce stare lontano dal traffico e vivere una dimensione della spiaggia più intima - aggiunge -. Ora a gestire l'attività con me c'è anche mio figlio Danny, il prossimo anno però rischiamo di vanificare una storia cittadina e familiare".

A regnare è quindi l'incertezza, come sottolinea anche il vicepresidente dei balneari Civitanova si, Marco Scarpetta: "Qui c'è in ballo il futuro delle nostre imprese, delle nostre famiglie e dei nostri dipendenti". La promessa del governo di affrontare la questione già ai primi di settembre, al momento ha congelato gli altri due scioperi del 19 e 29 agosto, ma resta alta l'attenzione dei balneari: "Questa per noi - dicono - potrebbe essere l'ultima estate di lavoro". Accanto agli operatori, stamani a Civitanova, si è schierato anche il sindaco Fabrizio Ciarapica.



