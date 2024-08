Grave una donna investita mentre si recava al lavoro in bici

Una donna di 49 anni di Castel di Lama è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette dopo essere rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto intorno alle 9 lungo la zona industriale di Ascoli Piceno. In bicicletta si stava recando al lavoro in una ditta della zona quando è stata investita da un'auto diretta in un centro commerciale, cadendo rovinosamente a terra.

I sanitari del 118, temendo fratture multiple in varie parti del corpo, hanno disposto il trasferimento in eliambulanza al Trauma Center del Torrette ad Ancona. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia stradale e della Polizia locale di Ascoli Piceno.



