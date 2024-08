Ermal Meta live a Civitanova Marche il 12 agosto

Sarà Ermal Meta ad aprile la settimana dei live di Ferragosto a Civitanova Marche (Macerata). Si esibirà in piazza XX Settembre lunedì 12 agosto, dalle 21.30. L'ingresso al concerto sarà libero. Metal rientra nel programma di fine estate per il format "Ri-suona la Piazza" promosso dall'Azienda dei Teatri e dal Comune di Civitanova. Il cantante ritorna alla dimensione live dove intonerà per lo più i brani dell'album Buona Fortuna, uscito il 3 maggio, e basato su una riflessione sul reale significato della parola fortuna vista da diverse angolazioni, e anche una dedica speciale a sua figlia Fortuna, nata lo scorso 19 giugno.

"Ognuno ha la sua fortuna, la rincorre instancabilmente - racconta Ermal Meta -. La vera fortuna però ti raggiunge quando meno te lo aspetti cambiandoti occhi e cuore. Buona Fortuna è una fotografia di quanto a volte ci affanniamo per afferrare il nostro destino non rendendoci conto che il più delle volte lo abbiamo già dentro. Quando mia figlia sarà abbastanza grande da poter capire la musica, se vorrà sapere come vedevo il mondo aspettandola, potrà ascoltare queste canzoni e conoscermi un po' di più. Questo è un disco di memorie che cambieranno rimanendo scolpite dentro di me".

Prima di Ri-Suona la Piazza ci sarà Aspettando Ri-Suona la Piazza dove già alle 19 di lunedì prossimo, in piazza Conchiglia, con "L'ora del funambolo-Viaggio tra canzone d'autore e musiche dal mondo", vedrà esibirsi la voce di Elisa Ridolfi, vincitrice della Targa Tenco 2024 come miglior album opera prima (con Curami l'anima). Con lei alla chitarra classica Riccardo Bertozzini e al contrabbasso Andrea Alessi.



