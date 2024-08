Energia sostenibile ad Ascoli con un'impianto di trigenerazione

Realizzare un sistema per la produzione di energia più sostenibile, efficiente e tecnologicamente all'avanguardia, in grado di contribuire concretamente alla riduzione delle emissioni di CO2. È l'obiettivo del moderno impianto di trigenerazione della potenza di 2,7 MW elettrici e 1,9 MW frigoriferi realizzato da Genera Group - Energy & Sustainability Services Company specializzata in progetti nel settore dell'efficienza energetica e della decarbonizzazione - presso la Fainplast di Ascoli Piceno, azienda all'avanguardia nella produzione di materiale plastico in forma granulare utilizzato in un gran numero di settori.

Quello di Ascoli Piceno è un impianto di trigenerazione estremamente efficiente, realizzato con la collaborazione di AB Energy e Noleggio Energia, che ha la capacità di generare caldo, freddo ed energia elettrica con un risparmio di oltre 1500 ton CO2/anno pari a circa 68.000 alberi piantati.

Da oggi è attivo l'innovativo sistema di monitoraggio implementato con la collaborazione di EGO Energy, grazie al quale Genera potrà rendere continuativo e in tempo reale il proprio supporto nella gestione efficiente dei sistemi di generazione e consumo dell'energia.

"L'impianto realizzato per la Fainplast è un modello virtuoso adatto a diverse tipologie di aziende, non solo di grandi dimensioni, che intendono ottimizzare il proprio sistema di approvvigionamento energetico riducendone l'impatto ambientale- ha dichiarato Filippo Ghirelli, Executive Chairman di Genera Group - Il caso della Fainplast è una testimonianza della capacità di Genera Group di affiancare il sistema produttivo italiano nella ricerca delle migliori soluzioni e tecnologie nel settore dell'efficienza energetica e della decarbonizzazione".





