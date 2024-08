Corsa alle iscrizioni a UniMC, superato il 10% delle domande

A poche settimane dall'apertura delle iscrizioni per il nuovo anno accademico, l'Università di Macerata registra una crescita delle immatricolazioni al primo anno che supera le 1.100 domande. Soddisfazione è stata espressa dal Rettore John Mc Court per l'andamento delle iscrizioni, che confermano la tendenza positiva registrata già lo scorso anno (+7% nelle iscrizioni). "L'incremento del numero di immatricolati (ad oggi +10.46%) dimostra che l'Università di Macerata continua a crescere eche il nostro modello di Università-comunità, che - sottolinea il Rettore - mette le studentesse e gli studenti al centro e che segue da vicino ogni singolo studente, sta pagando. La nostra cura, le revisioni dell'offerta didattica e ilrinnovamento di diverse strutture sono molto apprezzate dai giovani neo-diplomati e dal territorio".

Il Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali guida questa partenza sprint con un +40% di domande di immatricolazione al primo anno e un +21% nelle iscrizionicomplessive. Anche il Dipartimento di Giurisprudenza supera il +20% di richieste di iscrizioni.

Increscita pure il trend per i corsi di Lettere e Filosofia, Mediazione Linguistica (+48%) ed Educazione eFormazione. Si attende anche il test di ammissione al Corso di Scienze della Formazione Primariaprevisto per il 13 settembre.

Un segnale promettente era già arrivato durante l'affollatissimo primo Open Day estivo il 23 luglio, a cui hanno partecipato ragazzi e ragazze da tutta Italia interessati a scoprire i cinque dipartimenti e tutti i corsi e i servizi offerti. Il prossimo appuntamento per conoscere l'Ateneo è in programma il 27 agosto.

Oltre ai numeri, anche i risultati qualitativi confermano l'eccellenza dell'Università di Macerata. L'Ateneo maceratese si posiziona al terzo posto a livello nazionale per le lauree magistrali del settore"politico-sociale e comunicazione" e al primo posto per quanto riguarda i rapporti internazionali nellemagistrali in ambito economico. Quest'ultimo riconoscimento testimonia l'impegno costantedell'Università verso l'internazionalizzazione, un tema molto rilevante che sarà al centrodell'inaugurazione del prossimo anno accademico, il 735° dalla fondazione.

"Il valore della nostra Università Europea" è il titolo scelto per questa cerimonia inaugurale, che si terrà il 12 settembre e sarà quindi la prima al livello nazionale. Vedrà la partecipazione dei rettori dell'alleanza ERUA (European Reform University Alliance), la rete di Università europee nata per creare e rafforzare la cooperazione istituzionale a livello transnazionale. L'alleanza collega Macerata con altri sette atenei presenti in Francia, Germania, Polonia, Spagna,Grecia, Bulgaria e Lituania.

Alla cerimonia parteciperà anche Hilligje Vant' Land, Segretario generaledella prestigiosa International Association of Universities (IAU). Fondata nel 1950, l'associazione rappresenta 600 università in più di 120 paesi. Forte il legame tra l'IAU e Unimc: il rettore Mc Court erastato ricevuto dalla Vant' Land durante la sua visita all'IAU a Parigi nell'autunno dell'anno scorso.



