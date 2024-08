Batulè, l'Africa intima e commovente di Erika Rigamonti

ERIKA RIGAMONTI, BATULE' - (Cartacanta - Capire Edizioni, PP 188, EURO 15). Venticinque racconti per conoscere e capire l'Africa. Batulé, nuovo libro scritto da Erika Rigamonti, descrive con una scrittura profondamente evocativa e rielabora fatti realmente accaduti in Africa Occidentale nell'arco di dieci anni. Un viaggio sia interiore che fisico nato dall'incontro casuale di due donne, la milanese Elena e Jasmine, una mite signora africana che tra mille difficoltà, gestisce una piccola associazione umanitaria.

Immergendosi in un mondo di colori intensi e profumi sconosciuti l'autrice narra di culture e tradizioni diverse che, sullo sfondo di un Occidente apparentemente benevolo e di un'Africa eternamente bisognosa, si scontrano senza mai comprendersi. Racconta anche della bellezza che questo incontro, così raro, riesce a creare. Elena infatti si imbatte in una dimensione dell'esistenza a lei sconosciuta ed entra a far parte della grande famiglia, tutta al femminile, dove Jasmine offre cibo e alloggio a bambini abbandonati, donne ripudiate e sole, ragazze fuggite dai villaggi per sottrarsi alla legge dei matrimoni combinati.

Le due donne "figlie di due continenti così lontani hanno iniziato a predisporre sul telaio i fili da intrecciare: quelli dei momenti felici e delle disgrazie, del sudore, del sorriso, dello scontro e della comprensione" nel caparbio tentativo di conquistare per se stesse e per tutte le altre il diritto a essere libere.

Anche in questa raccolta Erika Rigamonti si occupa di donne, di diritti e autodeterminazione e, rispetto ai romanzi precedenti, "Binario 7" e "Segreti di sabbia", più volte premiati come opere d'impegno sociale e civile, aggiunge per la prima volta l'elemento autobiografico.

Batulè, storpiatura di batourè che significa persona di pelle bianca in lingua dendi, parlata per lo più nel nord del Benin, in Africa, racconta la nascita e la lunga strada che ha portato alla legittimazione ufficiale della piccola associazione di donne africane a cui l'autrice devolve i diritti d'autore di tutti i suoi libri e che sostiene come presidente dell'associazione umanitaria Solidarietà Pace e Sviluppo odv.

La presentazione con ingresso libero e cocktail a seguire, organizzata da Bottega Teatro Marche, si terrà lunedì 12 agosto, alle 21.30, sotto il Torrione nei vicoli di Sirolo, con letture dell'attrice marchigiana Paola Giorgi e la presenza dell'autrice.



