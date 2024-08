Barca-ristorante non a norma, blitz al porto di Senigallia

Un'imbarcazione adibita ad attività di ristorazione, la Caligo Guercio, è stata fatta chiudere al termine di un controllo congiunto da parte delle forze dell'ordine a Senigallia (Ancona).

L'ispezione è iniziata nella serata di giovedì 8 agosto, quando agenti del commissariato, carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità (Nas), agenti di polizia locale, Guardia di finanza, personale dell'azienda sanitaria territoriale (Ast) e della Capitaneria di Porto si sono presentati nella darsena Bixio, all'area portuale dove il peschereccio-ristorante è attraccato.

Dal controllo congiunto sull'imbarcazione sono state riscontrate numerose violazioni, fanno sapere dal commissariato, a partire dalla mancanza di autorizzazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, che ha determinato l'emissione dell'ordinanza di cessazione dell'attività. Tra le altre criticità la presenza di due lavoratori non in regola, nonché la violazione di numerose norme igienico-sanitarie. I responsabili dell'attività hanno voluto salutare i clienti e ringraziarli per la vicinanza ma hanno anche sottolineato che "qualcuno ha remato contro".



