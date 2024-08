Auto va a fuoco mentre percorre l'A14, quattro persone salvate

I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, poco dopo le 15, per un'auto che ha preso fuoco lungo l'autostrada 14, nel tratto di Falconara (Ancona). Una Bmw, con a bordo una famiglia di quattro persone, è stata avvolta dalle fiamme mentre era in movimento, in direzione Bologna, poco dopo l'ingresso del casello di Ancona nord.

Il conducente è riuscito a fermarsi lungo la corsia di emergenza e a far scendere tutti gli occupanti prima che il veicolo prendesse fuoco interamente. Si sono messi tutti in salvo. Ferito lievemente l'autista, con leggere ustioni agli arti. Molto fumo si è propagato nell'aria. Sul posto sono intervenute le squadre dei pompieri di Senigallia e Ancona che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la vettura.

L'autostrada in corsia nord è rimasta chiusa durante le operazioni di spegnimento. Sul posto il 118, la polizia autostradale e personale della società autostrade.

Nel pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti anche lungo al Direttissima del Conero, a Sirolo (Ancona) per un incendio di un campo che ha richiesto l'intervento di tre squadre. Le fiamme sono partite da bordo strada, poco prima del Conero Golf, e si sono estese al vicino campo agricolo. Ci sono volute quasi tre ore per spegnere l'incendio.



