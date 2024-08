AnconAmbiente consegna 21mila posaceneri da spiaggia

Così come lo scorso anno, anche per questa estate 2024 sono in distribuzione in questi giorni da parte di AnconAmbiente SpA 21mila posaceneri nelle spiagge di Palombina, Torrette, Passetto, Mezzavalle e Portonovo.

Il gadget, totalmente gratuito, potrà essere ritirato, a partire da questo fine settimana, dai bagnanti negli stabilimenti e, per coloro che frequentano le spiagge libere, in tutte le torrette di avvistamento dei bagnini di salvataggio.

Il posacenere è di carta e può essere utilizzato per decine di sigarette. Una volta terminato il suo ciclo di utilizzo può essere inserito nel contenitore della carta dopo aver conferito il contenuto nella frazione indifferenziata.

"Quello del "marine litter" - ha dichiarato il Presidente di AnconAmbiente Antonio Gitto - è un fenomeno di portata mondiale.

La cosa positiva è che può essere contrastato anche con azioni di portata locale che, se moltiplicate in un circuito virtuoso, possono avere effetti significativi. AnconAmbiente - ha sottolineato inoltre Gitto - con questa azione vuole sensibilizzare i bagnanti sul rispetto dell'ambiente e sui danni derivanti dall'inquinamento da cicche di sigarette. Fumare in spiaggia, laddove è consentito, deve essere fatto in maniera corretta conferendo in maniera il rifiuto negli appositi contenitori al fine di tutelare l'ecosistema e il decoro degli spazi comuni, d'altronde non c'è cosa più disgustosa che arrivare in spiaggia e vedere le cicche infilate nella sabbia come se fosse un enorme posacenere o perfino in qualche angolo di uno scoglio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA