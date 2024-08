Al via il 14 al Festival del Brodetto Sambenedettese

Dal 14 al 17 agosto si svolgerà a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il Festival della Cucina Marinara e del Brodetto alla Sambenedettese finanziato dal Comune di San Benedetto del Tronto e organizzato dalla Tuber Communications.

La manifestazione avrà luogo nel salotto della città, la "Rotonda Giorgini", dove si potrà gustare il Brodetto alla Sambenedettese in tutte le sue versioni: la versione tradizionale con tanti tipi di pesce secondo i dettami dei "puristi" e rigorosamente "con le spine", il Brodetto senza spine, versione per il palato di tutti, il Brodetto monotematico, ossia con un solo tipo di pesce e il Panino con il Brodetto, una sorta di provocazione, ma nemmeno tanto.

Quest'ultima trovata va incontro al gusto dei più giovani, sui quali la parola panino esercita sempre il suo fascino.

Il Brodetto alla Sambenedettese del ristorante sarà presentato da due chef sambenedettesi Federico Palestini e Francesca Straccia. Il Brodetto di bordo invece sarà cucinato dal cuoco di bordo Ennio Nunziato.

Oltre i brodetti ci saranno alcune novità da assaggiare: le olive fritte ripiene al Brodetto e il Panino al Brodetto, poi le fritture di calamari e gamberi, di paranza, di alici e di alici ripassate in aceto e infine le Olive ripiene di pesce.

A completare il Festival anche due momenti di riflessione e discussione. Il primo, il 16 agosto alle 20.30, a cura del Circolo dei Sambenedettesi sull'aceto dal titolo "In un mare d'aceto. Il secondo liquido della vita dei pesci". Il secondo, il 17 agosto alle 20.30, sul "Futuro del nostro mare. Ricerca e università tra natura e economia" promosso in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche e il Circolo dei Sambenedettesi.



