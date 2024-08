Venditori molesti fuori dal centro commerciale, due denunce

Due venditori di cartoline, molesti, fuori dal centro commerciale Spazio Conad, alla Baraccola di Ancona in via Scataglini, hanno indotto la responsabile della sicurezza del centro a chiamare la polizia ieri pomeriggio. Dopo l'intervento delle Volanti, sono stati entrambi deferiti per esercizio molesto dell'accattonaggio. uno dei venditori è stato denunciato anche per inottemperanza ad un foglio di via mentre l'altro è stato sottoposto adun foglio di via obbligatorio da Ancona.

Fuori dal centro commerciale, la pattuglia delle Volanti ha trovato un 28enne di origine magrebina e un 30enne italiano, residenti in Piemonte, con 47 cartoline che cercavano di vendere con insistenza ai passanti. Sono stati identificati entrambi. Il 28enne era gravato da un foglio di via da Ancona, emesso dal questore Cesare Capocasa, con il divieto di tornare nel capoluogo dorico. E' stato denunciato per l'inottemperanza alla misura di prevenzione.

Il 30enne, con precedenti, è stato ritenuto pericoloso: il questore ha emesso nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio da Ancona della durata di 4 anni.

"E' sempre costante l'impegno quotidiano della polizia - osserva il questore Capocasa - volto a reprimere le condotte criminali, ma soprattutto a cercare di prevenire la commissione di delitti, per rendere sempre più vivibile e sicura la nostra provincia".



