Un libro di Lercio rilegge 70 Grandi della storia

Il noto e pluripremiato sito di satira "Lercio" presenterà domani sera, a Monte San Pietrangeli (Fermo) il suo ultimo libro. Si intitola "70 grandi rompicazzo della storia (71 con te)" edito da People 2023. Si tratta della settima opera di una delle realtà satiriche più note in Italia.

Il libro consiste in una raccolta umoristica delle biografie dei grandi personaggi della storia: da Cleopatra a Leonardo da Vinci, da Napoleone ad Einstein. Presunti retroscena "inediti" e aneddoti surreali, attingendo a fonti mai esistite che danno una lettura leggera e spensierata, ma per gli autori anche educativa, sulla storia e alcuni dei suoi personaggi chiave, che consentirà ai lettori di guardare col sorriso le personalità più importanti di ogni epoca storica.

Un viaggio umoristico nei secoli. A presentarlo domani alle ore 18, al chiosco Chupito, in piazzale Oscar Marziali, sarà Vittorio Lattanzi, elpidiense doc e storico membro del collettivo di Lercio. L'evento è a ingresso libero.



