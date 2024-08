Turisti si perdono durante un'escursione sul Catria, salvati

Una coppia di turisti si era persa sul versante pesarese del Monte Catria ed è poi stata salvata e recuperata in buone condizioni. E' accaduto ieri sera: un uomo e una donna, entrambi sui 40 anni, avevano lanciato l'allarme alle 20, dopo aver tentato invano di ritrovare il sentiero smarrito.

Poco pratici della zona, i due non erano riusciti più ad orientarsi e per questo hanno allertato il 112: la chiamata è stata inoltrata ai vigili del fuoco del distaccamento di Cagli (Pesaro e Urbino). Sul posto, oltre a una squadra dei vigili del fuoco, è intervenuta la stazione di Pesaro del Soccorso Alpino.

I due escursionisti, dopo essere saliti in vetta al Monte Catria, hanno deciso di ridiscendere a valle tramite il sentiero numero 77, ma, a causa del sopravvenire del buio, hanno perso la traccia e sono finiti nella fitta vegetazione, in una zona impervia. Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Marche, individuati gli escursionisti, li hanno riaccompagnati a valle. La coppia era infreddolita ma in buona salute. I due turisti sono stati riportati a Fonte Avellana, dove avevano lasciato l'auto prima di avventurarsi sul Catria: sono tornati in un campeggio della zona dove alloggiavano. L'intervento di soccorso notturno è terminato alle 2.

