Presidio dell'Esercito ad Ancona in orario chiusura negozi

La questura di Ancona ha disposto un presidio di sicurezza dell'Esercito e del poliziotto di prossimità nel quartiere del Piano, ad Ancona, al momento della chiusura serale dei negozi.

Una decisione che è stata presa dopo le richieste arrivate dai titolari delle attività commerciali e artigianali della zona tra piazzale Loreto e la piazzetta di via Giordano Bruno, e dal personale vigilante del centro commerciale Coop. Luoghi più sensibili per il verificarsi di episodi di microcriminalità.

L'ultimo ha visto protagonista proprio il supermercato alimentare dove due donne hanno rubato due forme di formaggio del valore di 50 euro. Prima di nasconderle nello zainetto di una di loro, di 23 anni, hanno strappato l'antitaccheggio. La guardia giurata presente nel supermercato si è accorta e ha chiamato la polizia. E' stata presa solo la 23enne, denunciata poi per furto, l'altra è fuggita.

Da gennaio ad oggi sono stati effettuati 30 servizi "Alto Impatto" da parte della polizia per contrastare episodi di criminalità. Controllate 2.960 persone di cui 822 con precedenti penali e di polizia. I veicoli controllati sono stati 1.393, 164 i posti di controllo effettuati e 40 esercizi commerciali sottoposti a controllo.

I poliziotti hanno fermato un 36enne di origine peruviana con precedenti penali relativi a reati contro la persona e per droga. L'uomo è un richiedente protezione internazionale ma visto il suo pregresso penale è stato disposto l'accompagnamento al Cpr (centro di permanenza per il rimpatrio) di Bari in attesa della definizione della sua istanza di protezione.

"E' costante l'impegno della polizia di Stato - dice il questore Cesare Capocasa - in particolare nelle zone della città più critiche sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, per migliorare le qualità della convivenza civile e mantenere il vivere ordinato della comunità".



