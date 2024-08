Presentato il programma del Rof 2025, due nuove produzioni

Presentato oggi a Pesaro il programma del Rossini opera festival 2025 che si terrà dal 10 al 22 agosto del prossimo anno. Tre le opere in cartellone: Zelmira, L'italiana in Algeri e il Turco in Italia, di cui le prime due sono nuove produzioni e la terza una ripresa del 2016.

L'edizione 2025 è stata illustrata dal sovrintendente Ernesto Palacio assieme al direttore artistico del festival Juan Diego Florez, nel corso del secondo dei Talk Rof che, in mattinata, accolgono pubblico ed addetti ai lavori per illustrare i nuovi progetti e le opere in cartellone previste per la serata: sarà corredata da un fitto programma di concerti. Tra questi, oltre ai Concerti di Belcanto e a quelli Lirico-sinfonici uno dei quali dedicato alle tre Cantate rossiniane in una nuova edizione critica, sarà proposta la Messa per Rossini scritta in occasione del primo anniversario della sua morte da 13 compositori diversi che all'epoca risposero all'invito di Giuseppe Verdi di realizzare il progetto.

Zelmira inaugurerà il 46/o festival il 10 agosto, sotto la direzione di Giacomo Sagripanti, che torna al Rof dopo il Moise et Pharaon del 2021 in una messinscena affidata al regista spagnolo Calixto Bieito, al suo debutto a Pesaro. L'italiana in Algeri, firmata dalla regista Rosetta Cucchi, andrà in scena il 12 agosto sotto la direzione d'orchestra di Dmitry Korchak, che è anche un apprezzatissimo tenore e che al Rof 2020 era salito sul podio dell'Orchestra Sinfonica G.

Rossini per la Cambiale di Matrimonio.

Sarà invece ripreso dall'11 agosto Il turco in Italia di Davide Livermore, la cui direzione è affidata al giovane Diego Ceretta al suo debutto operistico a Pesaro.



