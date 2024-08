Ombrelloni chiusi nelle Marche, 'a rischio le nostre aziende'

"Mancano quattro mesi alla scadenza delle concessioni, adesso vogliamo chiarezza e la manifestazione di protesta organizzata per domani mattina (ombrelloni chiusi fino alle 9.30) è tesa ad accendere un riflettore importante sulla situazione che stanno vivendo i balneari italiani": a dirlo all'ANSA è Marco Scarpetta che parla dal suo lido a Civitanova Marche, litorale marchigiano in provincia di Macerata.

Scarpetta, che è vicepresidente dell'associazione balneari di Civitanova, oltre ad essere un imprenditore del settore, tiene a illustrare con precisione le ragioni dello sciopero di due ore degli operatori del settore. "Qui si stanno mettendo a rischio migliaia di imprese e con loro le famiglie che le gestiscono, i dipendenti e i fornitori - afferma - E ovviamente si crea incertezza anche ai nostri clienti, che ad oggi non sanno se potranno l'estate prossima tornare nel loro stabilimento abituale".

"Questo stato di incertezza legato alle concessioni ci sta creando tanti problemi - racconta ancora Scarpetta - Quelle che gestiamo, seppur piccole, sono sempre aziende che necessitano di programmazione, cosa che ad oggi è impossibile fare"."A Civitanova - fa sapere Scarpetta - aderiranno alla manifestazione ben 27 balneari, in tutta la regione saranno in molti a tenere gli ombrelloni chiusi fino alle 9.30". Previsione che viene confermata da Romano Montagnoli, il presidente de Sindacato italiano balneare Fipe Marche: "stando alle adesioni raccolte aderiranno alla manifestazione più del 50% degli operatori".

"Ci teniamo a sottolineare - conclude Scarpetta - che questa protesta la riteniamo necessaria per sensibilizzare ulteriormente il governo e le istituzioni in generale sulla questione, ma faremo anche il possibile per arrecare meno danni possibili ai nostri clienti e in particolare alle famiglie con i bambini. A tal proposito nelle due ore di chiusura degli ombrelloni, offriremo dei drink proprio al nostri clienti così che l'attesa di andare in spiaggia sia in parte alleviata".







Riproduzione riservata © Copyright ANSA